Dozvoljena plovidba Savom i Dunavom

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je danas da je izdalo odobrenje lučkim kapetanijama da zbog poboljšanja stanja sa ledom i hidrometeoroloških uslova ukinu zabranu i dozvole dnevnu plovidbu na dijelovima Dunava i Save.



Kako se navodi, lučke kapetanije su od danas dozvolile plovidbu od 7 do 17 sati uz obavezno podnošenje izvještaja o kretanju brodova.



Ministarstvo je preko lučkih kapetanija u Bezdanu, Apatinu i Novom Sadu ukinulo obustavu plovidbe na Dunavu od Bezdana do Sremske Kamenice i od Luke Beograd do Ušća, kao i duž Save u Srbiji.



Ministarstvo je učesnike plovidbe pozvalo da pri prolasku kroz navedeni sektor rijeke Dunav obrate pažnju prilikom plovidbe i manevrisanja, podese gabarite, smanje brzinu plovidbe u cilju zaštite ljudskih života, materijalnih dobara, životne sredine i bezbjednosti plovidbe



Upozoravaju se svi učesnici plovidbe da se na nekim dijelovima Dunava i dalje kreću ledene sante, da se uz obale još nalaze veće količine leda, te da postoji mogućnost odvajanja santi od obala, kao i da plovni put nije obilježen plovećim oznakama koje su zbog leda uklonjene.



Zabrana plovidbe je i dalje na snazi za sve brodove koji imaju namjeru da plove izvan naznačenog sektora, kao i za sve vrste čamaca i malih plovila, zbog plovećeg leda i ledostaja.