Britanski ambasador u BiH: Sankcije SAD Dodiku zbog njegovih destabilizujućih radnji

Britanski ambasador u BiH Edvard Ferguson izjavio je danas da su američke sankcije predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku posledica Dodikovih "destabilizujućih radnji i izjava".



"SAD su jasno rekle da su sankcije samo protiv Dodika, a ne protiv građana RS", rekao je Ferguson za sarajevsko Oslobođenje.



On je dodao da Dodik nije "jedini izvor nestabilnosti" u BiH, već da "neke istaknute osobe u BiH, iz sva tri konstitutivna naroda, zaboravljaju da se njihova nacionalistička retorika namenjena unutrašnjoj publici, čuje i van zemlje".



"Investitori, kako domaći, tako i strani, u velikoj meri izbegavaju rizike. Žele znati da je njihov novac siguran. I što više političke vođe pričaju o podelama i nestabilnosti, to će investitori više tražiti druga mesta za ulaganje", ocenio je britanski ambasador.



Ferguson je podsetio na britansko-nemačku inicijativu pokrenutu pre dve godine, čiji je cilj bio da ohrabri političare u BiH da zajedno rade na jačanju ekonomije i poboljšanju poslovne klime, kako bi se svetu poslala pozitivnija poruka i poboljšali životi običnih ljudi u BiH.



"Neki od vaših političkih lidera su zaista pokušali da prigrle ovaj konstruktivniji pristup, ali nažalost, drugima je ugodnije dok provociraju jedni druge, nego da naporno rade", naglasio je on.



Britanski ambasador rekao je da njegova zemlja godinama podržava razvoj pravosudnih institucija u BiH i pomaže entitetskim vladama da sprovedu strategije za borbu protiv korupcije.



"Puno se govori o borbi protiv korupcije, ali borba podrazumeva i stradale, a tih je bilo samo nekoliko. Ustvari, tokom dve i po godine koliko sam ovde, nije bilo presuda u slučajevima visokog profila. Građani mi često govore da oni neće verovati da su vlasti ozbiljne po ovom pitanju dok se ova situacija ne promeni", naveo je Ferguson.