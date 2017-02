Hrvatska: Lako vojno osposobljavanje od 2019.

Hrvatska od 2019. godine planira uvođenje „light“ temeljnog vojnog osposobljavanja za mlade u trajanju od tri do četiri tjedna, najavio je ministar obrane Damir Krstičević.

„Obvezni vojni rok zamrznut je 2008. godine. Naša namjera nije vratiti vojni rok, nego mi razmatramo mogućnost temeljnog vojnog osposobljavanja za naše mlade ljude“, rekao je ministar za HTV.

Glavne karakteristike projekta koji se razmatra u Ministarstvu i u Glavnom stožeru Oružanih snaga RH već su naznačene: „Znači, tri do četiri tjedna – atraktivno, moderno, u cilju i popularizacije Hrvatske vojske. Bitna je stvar i da ne želimo militarizirati društvo. Želimo napraviti nešto što je dobro za današnju situaciju. Ovo je 2017. godina. To lako vojno osposobljavanje treba biti u funkciji temeljnih vojnih vještina, pomoći, samopomoći, pomoći civilnim institucijama. Zatim, treba znati kako reagirati kad imamo složene nesreće, prirodne i tehničke, katastrofe. Mislim da bi to za sve mlade na neki način bilo dobro“, kaže Krstičević.

Planira se dobiti što više, a potrošiti što manje. „Radimo i na financijskim pokazateljima, tako kad budemo gotovi s tim procesom, izložit ćemo ga hrvatskoj javnosti. Na društvu, na državi je odluka o opravdanosti i modelu kako na najbolji mogući način to riješiti“, najavljuje ministar Krstičević.

Vraćanje obaveznog vojnog roka je predizborno obećanje aktualne hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. Analitičari su za RSE upozorili da Hrvatska nema opremu, objekte ni kadrove za ponovno uvođenje vojnog roka, kao i da je neprihvatljivo uvođenje nekog vojnog odgoja u situaciji kada u školama ne postoji Građanski odgoj.

Ministar obrane u prošloj Vladi lijevog centra Ante Kotromanović ocijenio je za jedan dnevni list kako se radi o populističkom potezu kojim Ministarstvo obrane „pokušava na najblaži način osmisliti nešto što najmanje košta, a opet da udovolji želji predsjednice“.