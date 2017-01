May saopštila da poziv Trumpu za posjetu UK ostaje

Britanska premijerka Theresa May saopštila je da "veoma srećna" što je pozvala američkog predsjednika Donlada Trumpa u zvaničnu posjetu Ujedinjenom kraljevstvu, saopštio je Downin Street, i pored toga što se po povratku na ostrvo suočila sa žestokim protivljenjem javnosti.

Brojni političari uključujući i visokopozicionirane članove njene sopstvene stranke, saopštili su da je državna posjeta sa kompletnim protokolom, koji uključuje i susret sa kraljicom Elizabetom, neprilična nakon Trumpovih kontroverznih izvršnih uredbi o zabrani ulaska muslimanima u SAD, kao i zato što je u Britaniji sakupljena peticija od 1.3 miliona potpisa protiv dolaska Trumpa.

"Da budemo jasni, premijerka je uručila poziv u ime kraljice i bila je veoma srećna da to učini. SAD su jedan od navažnijih i najbližih saveznika i radujemo se ugošćavanju predsjednika tokom ove godine" saopšteno je iz Downing streeta.

Kako je u ponedjeljak u britanskom parlamentu ustvrdio ministar vanjskih poslova Boris Johnson građani Britanije, porijeklom iz sedam država kojima je Trump uveo zabranu uslaka, koji imaju pasoš UK, mogu putovati u SAD bez problema.

"Dobili smo uvjeravanja iz američke ambasade u Londonu da se ova izvršna uredba neće odnositi na one koji imaju britanski pasoš, bez obzira na zemlju u kojoj su rođeni čak i ako imaju pasoš te zemlje" pojasnio je.

Uz Nigela Faragea lidera desničarskog UKIP-a, Johnson, bivši gradonačelnik Londona, bio je glavni zagovornik Brexita. Od Trumpovog zabrana se ipak ogradio, tvrdnjom da Britanija to ne podržava.

"To nije politika UK, to nije naše politika niti su mjere koje bi ova vlada mogla razmatrati. Ja sam već jasno iskazao naše nezdovoljstvo zbog ovih mjera koje diskriminišu ljude na osnovu nacionalnosti i rekao da one dovode do podjela i da su pogrešne" naveo je Johnson u obraćanju parlamentu.