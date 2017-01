Izvučeno oko 300 migranata iz čamca kod libijske obale

Spasioci su izvukli danas oko 300 migranata iz dva gumena čamca u vodama kod libijske obale i tragaju za još stotinu za koje se vjeruje da se nalaze u još jednom čamcu nestalom u nedjelju.



Spasioci španske nevladine organizacije 'Proactiva Open Arms' pronašli su danas ove čamce koji su plovili 40 kilometara sjeverno od Sabrate, na libijskoj obali.



Laura Lanuza, portparolka španske nevladine organizacije, rekla je da je 299 pronađenih migranata iz podsaharske Afrike dobrog zdravlja i da će biti prebačeni u luku na Siciliji.



UN agencija za izbjeglice saopštila je danas da je do sada u januaru registrovano 237 umrlih ili nestalih osoba u Sredozemlju u pokušaju da pređu more i stignu do Evrope.



Hiljade ljudi koji bježe od nasilja ili tragaju za boljim šansama za život u Evropi, već je ovog meseca krenulo preko Sredozemlja ka EU, uprkos hladnom zimskom vremenu, a očekuje se da će njihov broj porasti sa porastom temperature.