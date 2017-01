Nikolić: Albanska strana prekršila dogovor

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da su "Albanci prevarili" posle poslednjeg sastanka Beograda i Prištine u Briselu.



Nikolić je novinarima u Lisabonu rekao da je postojao dogovor, na kojem je insistirala visoka predstavnica EU Federika Mogerini, da se učesnici sinoćnog sastanka - predsednici i premijeri Srbije i Kosova, uzdrže od izjava i da se nađe način za spuštanje tenzija.



"I naravno Albanci su prevarili, i od toga napravili čitavu predstavu, u kojoj tvrde da su konačno suočili srpsku delegaciju s nezavisnim Kosovom", rekao je Nikolić.



Nikolić je rekao da sada može da priča o sadržaju sastanka, pošto su predstavnici Prištine prekršili dogovor.



"To je bio razgovor u kojem je njima sve otvoreno rečeno, u kojem je Srbija jasno i pred Mogerini rekla da nezavisnosti Kosova neće da bude, pa makar da je uslov za ulazak (Srbje) u EU, pošto je glavni oslonac diskusije (kosovskog predsednika Hašima) Tačija bio 'evo tu je EU, nikada nećete ući ako ne priznate nezavisno Kosovo'. To Mogerini nije potvrdila, a mi smo to odbacili kao uslov koji je bi uopšte mogao da bude postavljen", rekao je Nikolić.



Predsednik Srbije je rekao da vlasti u Prištini pokušavaju da ubrzaju rešavanje situacije "svesne da se odnosi u svetu menjaju, da sada vreme radi za Srbiju".