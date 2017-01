Mustafa: Kosovo spremno da reši sva pitanja sa susedima

Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da je Kosovo spremno da reši sva pitanja sa susedima putem dijaloga, te da smatra da "vreme provokacija, konfikata i ratova treba da bude prošlost".



Na svom Facebook profilu on je napisao da su "provokacije koje u poslednje vreme na sistematski način vrši srpska država", nepotrebne i da ne doprinose dobrosusedskim odnosima.



Kako je naveo, u to spada zahtev srpske vlade kosovskim Srbima da predstavljaju interese vlade u Beogadu, poternice, izgradnja zida u Severnoj Mitrovici, te pokušaj dolaska voza sa natpisima koji provocitaju gradjane.



On je rekao da je Kosovo zainteresovano da normalizuje odnose sa Srbijom i da integriše srpsku zajednicu, ali da za to konstruktivnost treba da polaže i Srbija.



Mustafa je ponovio da će zidovi koji dele da se uklone, kao što je onaj u Severnoj Mitrovici.



To je na odgovornost lokalnih vlasti prvo, ali je i na odgovornost centralnih institucija da poduzmu mere, dodao je.



Mustafa je istakao i da je vlada zainteresovana za sprovođenje briselskih sporazuma kao što je onaj o Zajednici opština sa srpskom većinom.