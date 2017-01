Irački premijer pozdravio napredovanje iračke vojske na istoku Mosula

Irački premijer Haidar al Abadi pozdravio je danas napredovanje iračke vojske koja se bori protiv džihadista "Islamske države" na istoku Mosula.

Abadi je rekao na konferenciji za novinare u Bagdadu da nedavni napredak iračkih snaga ka rijeci Tigar predstavlja "veliko dostignuće za sve frakcije iračkih snaga sigurnosti".



"Hvala Bogu, naše snage oslobađaju naselje po naselje", kazao je on.



Elitne snage iračke vojske stigle su u nedjelju do rijeke Tigar koja prolazi Mosul, drugi po veličini grad u Iraku, saopštili su vojni izvori.



Antiterorističke snage stigle su do rijeke sa istoka, izjavio je portparol vojske Sabah al Noman.



Iračka vojska stigla je do te važne tačke u okviru ofanzive za preuzimanje Mosula od "Islamske države" započete 17. oktobra.



Vojska je od tada preuzela dijelove istočnog Mosula.



Pored iračke vojske i snaga SAD koje daju podršku iz vazduha, u ofanzivi na Mosul učestvuje široka koalicija lokalnih snaga - kurdski i sunitski plemenski borci i šiitske naoružane grupe.



Mosul je posljednje veliko uporište "Islamske države" u Iraku gdje je njihov lider Abu Bakr al Bagadadi 2014. godine proglasio kalifat.