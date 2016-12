Bošković uvjeren da će do marta SAD ratifikovati pristupanje CG

Sjedinjene Američke Države (SAD) će Protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u ratifikovati u prva tri mjeseca naredne godine, smatra ministar odbrane, Predrag Bošković.

On je kazao da je Protokol o pristupanju Crne Gore u NATO do sada ratifikovalo 18 država i završilo kompletne procedure, dvije države su to uradile u parlamentu i ostale su još formalne procedure.

Prema njegovim riječima, tri države su pokrenule procedure – Francuska, SAD i Holandija.

Upitan koji su razlozi protivljenja Rusije crnogorskom članstvu u NATO, Bošković je kazao da bez obzira na to, Crna Gora Rusiju doživlja kao prijatelja.

On je rekao da su Moskva i Podgorica kroz istoriju imali najbolje moguće odnose.

“Činjenica je da se zbog tih odnosa mi nećemo odreći naših najvažnjih državnih vitalnih interesa, a to je prije svega zaštita građana Crne Gore, bezbjednost na ovim prostorima i dugovječnost Crne Gore kao države”, precizirao je Bošković.

Crna Gora je19.maja 2016.u Briselu potpisala protokol o pristupanju NATO-u, čija će članica postati nakon što se dovrši postupak ratifikacije u svih dvadeset i osam zemalja članica.