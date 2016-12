Abas: Mirovni skup u Parizu označiće kraj jevrejskih naselja

Palestinski predsednik Mahmud Abas se nada da će predstojeći bliskoistočni mirovni skup u Parizu odrediti mehanizam za okončanje izraelskog naseljavanja okupirane Zapadne obale na kojoj Palestinci nameravaju dao osnuju svoju državu.



To je njegova prva javna izjava nakon nedavnog usvajanja rezolucije protiv jevrejskih naselja u Savetu bezbednosti UN.



U rezoluciji se zahteva obustavljanje izgradnje naselja i da se postojeća smatraju nelegalnim po međunarodnom pravu.



Abas je kasno sinoć na sastanku svoje partije Fatah rekao da rezolucija "utire put za međunarodnu mirovnu konferenciju".



Francuska planira da se konferencija održi 15. januara. Očekuje se da na tom skupu zemlje podrže okvir za mir između Izraela i Palestinaca koji će predstaviti državni sekretar SAD Džon Keri.



Izraelski premijer Benjamin Netanjahu od početka se protivi francuskoj inicijativi tvrdeći da samo direktni pregovori mogu dovesti do mirovnog sporazuma.



On je više puta izjavio da je spreman da se sastane s Abasom bilo kada i bilo gde, ali je Abas odbijao dok ne prestane izgradnja naselja.