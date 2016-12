Poljakinja počinje građanski marš solidarnosti od Berlina do Alepa

Poljakinja Ana Albot kreće danas iz Berlina, u nadi da će joj se pridružiti bar hiljadu Evropljana u građanskom maršu solidarnosti sa žrtvama rata u Siriji, pešice sve do razorenog rada Alepa.



Ona planira da ide "balkanskom trasom", ali u obrnutom smeru od onog kojim idu izbeglice, namerava da stigne do Alepa, kao simbola stradanja Sirije i simbola sve rasprostranjenije ravnodušnosti Evrope prema udaljenijim ratovima.



"Čim sam na Fejsbuk postavila post sa idejom o maršu, pojavili su se glasovi podrške. Na samom početku nisam mislila da ćemo to ostvariti, više je to bila sanjarenje ili ideja. Tek su me oduševljene reakcije naterale da počnem da planiram", rekla je danas Albot za poljski portal Onet.pl.



Cilj građanskog marša jeste da se tokom pohoda od 3.400 kilometara, preko Nemačke, Češke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Grčke i Turske do Alepa u Siriji, koji će trajati 3,5 meseca, okupi oko 5.000 učesnika, makar samo na nekim deonicama duž te trase.



"Svako može u svakom trenutku da se pridruži, makar na jedan dan", kazala je Ana Albot poljskim medijima i naglasila da u njenoj ideji nema nikakve politike, već samo želje da Evropljani kažu 'Dosta!' i da odbiju ravnodušnost prema ratu.



"Nemamo nikakve političke ideje. Ja sam prosečna Anja koja ne zna ko je u Siriji na kojoj strani. Teško je orijentisati se ko tamo vuče koje konce. Ako prikupimo toliko ljudi, možda bismo i mogli da organizujemo i protest na trasi ispred neke ambasade, ali ja ne znam da li bi prava adresa bila ruska, američka ili možda sirijska ambasada", kazala je organizatorka građanskog marša za Alep.



Na poslednjoj etapi marša, na granici sa Sirijom, učesnici žele da pre svega izdejstvuju od turskih i sirijskih vlasti otvaranje humanitarnog koridora za pomoć sirijskim civilima.



"Nemam iluzija da ću pomagati ranjenima u ruševinama. Nisam lekar, nemam to znanje. Nama je stalo da taj koridor bude otvoren. Naš primarni cilj nije takav da baš fizički udjemo u Alep", kazala je Ana Albot.



Pred početak marša, više od 3.000 ljudi se prijavilo toj Poljakinji, blogerki koja putuje s porodicom po svetu i nastoji da podstakne druge mlade porodice da upoznaju strane zemlje i ljude.



"Rizik? Ako bi bombardovali mirovni marš, onda ovaj svet zaista ničemu ne vredi", rekla je Ana Albot.