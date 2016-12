Nigerijska vojska oslobodila 1.800 civila od Boko Harama

Nigerijska vojska je oslobodila 1.800 civila od ekstremističke grupe Boko Haram i zarobila više od 500 pripadnika te grupe proteklih nedelju dana u šumi Sambisa, uporištu ekstremista na severoistoku zemlje, rekao je danas jedan visoki vojni zvaničnik.



Vojska sprovodi operacije u šumi Sambisa koja se prostire na više od 1.300 kvadratnih kilometara u državi Borno, gde su borci te grupe pobegli posle vojnih poraza.



"U operacijama u periodu od 14. do 21. decembra 2015. ukupno 1.880 civila spaseno je u enklavama Boko Harama", rekao je general Leo Irabor u saopštenju izdatom posle konferencije za štampu u glavnom gradu države Borno Majduguriju.



On je rekao da se operacije nastavljaju u okviru kampanje koje je vojska pokrenula prošle godine da bi izbacila ekstremiste iz te oblasti.



General je rekao da je i više stotine pobunjenika zarobljeno. ;On je naveo da je 565 ;"terorista Boko Harama" uhapšeno a da se njih 19 predalo vojsci. Dodao je i da je ;uhapšeno sedam osumnjičenih za otmice i 37 stranaca. ;



Pripadnici Boko Harama izveli su brojne otmice medju kojima i 200 srednjoškolki iz mesta Čibok, aprila 2014. godine.